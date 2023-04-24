Гороскоп Павла Глоби на тиждень з 24 по 30 квітня 2023 року для всіх знаків Зодіаку

Відомий астролог Павло Глоба склав прогноз для всіх знаків Зодіаку цього тижня. У цей час можливі несподівані події. У складних ситуаціях довіряйте голосу розуму.

Овен

Ви витрачатимете багато сил та часу на справи. Але відновитися не можна. Сподівайтеся лише на себе. Слідкуйте за самопочуттям.

Телець

Не треба бути егоїстичними. Враховуйте бажання близьких людей. Вам варто зайнятися духовним розвитком і домашніми клопотами. Більше часу проводьте наодинці із собою.

Близнюки

Прислухайтеся до порад близьких людей. Робіть те, що вам подобається. Якщо ви хочете змінити своє життя, почніть зі звичок. Вдалою буде колективна робота.

Рак

Залишайтеся собою. Не треба сподіватися на удачу. На вас чекає багато позитивних подій. Не давайте поради оточуючим.

Лев

На вас чекає море позитиву. Змініть обстановку. Ваш настрій буде чудовим. Настав час оновити гардероб і позбутися зайвих речей. Якщо ви самотні, ви можете розпочати нові стосунки.

Діва

Найчастіше вибирайтеся кудись, вирушайте в поїздки. Тож ви можете відновити свої сили. Вирішуйте проблеми, які не дають вам спокою. Ви можете повністю покладатися на інтуїцію.

Терези

Вам потрібно позбутися зайвих речей у будинку. Налаштуйтеся на позитив. Ви будете надзвичайно продуктивні. Не бійтеся вирішувати проблеми.

Скорпіон

Уникайте перевтоми. Не перевантажуйте себе роботою. Намагайтеся не говорити зайвого близьким людям. Продумуйте кожен свій крок.

Стрілець

Ви маєте шанс розібратися з багатьма проблемами. Беріться за будь-які справи. Не відмовляйтесь від відповідальності. Ви можете відчути нестачу енергії. Не спілкуйтеся із токсичними людьми.

Козеріг

Аналізуйте події, що відбуваються. Будьте уважні до деталей. Дайте волю близьким людям. Не нав’язуйте свою думку нікому.

Водолій

Ви зможете виконати усі свої бажання. Не звертайте увагу на те, що вам кажуть. Сконцентруйтеся на вирішенні своїх проблем.

Риби

Ви можете відчути втому. Займіться корисними справами. Слідкуйте за самопочуттям. Стережіться тих, хто намагається втертися вам у довіру.