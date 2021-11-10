В Україні офіційно затверджена довідка протипоказань щеплення від Covid-19

Тепер всі, хто переживав з приводу медичного відведення від вакцинації, нарешті отримали ясність і розуміння того “що робити?” і “як бути?”. Міністерство охорони здоров’я затвердило форму довідки, яку видаватимуть тим, кому не можна робити цю процедуру.





Документ затверджений 2 листопада 2021 року, це буде єдина форма №208-1/о. Заповнюватиме її лікар, відштовхуючись від багатьох факторів. Оцінюватиметься стан здоров’я людини, наявність переліку протипоказань (наприклад гострої алергічної реакції на вакцину).

Лікар повинен враховувати, як абсолютні, так і тимчасові протипоказання. Навіть застереження може стати причиною видачі медичної довідки.

Протипоказання до вакцинації — загальна інформація

Щеплення рекомендовано не всім. Але, якщо людина фізично здорова, то їй необхідно зробити вакцину. При цьому, є певні ситуації, коли шкода від процедури більша, ніж користь. Ось ці протипоказання:

Абсолютні — це коли є ймовірність розвитку побічної реакції. Вони своєю чергою можуть бути постійними або тимчасовими.

Застереження — до цієї категорії відносять випадки та ситуації, коли лікар приймає остаточне рішення. Він повинен оцінити стан здоров’я пацієнта, і коли абсолютних показань немає, вирішує, що робити далі.

Чим відрізняються постійні від тимчасових протипоказань?

Отже, згідно з визначенням, постійні протипоказання не мають терміну давності. Вони можуть бути з народження або набутими (захворювання, в тому числі генетичні, патології та ін.).

Тимчасові ж актуальні тільки на якийсь конкретний проміжок часу і в момент прийняття рішення щодо вакцинації пацієнта. По закінченню терміну – зникають. Наприклад, якщо людина перехворіла коронавірусом, протягом якогось періоду вона не потребує щеплення.

Також до вакцинації не опускаються діти віком молодше 12 років. Їм довідка не видається.