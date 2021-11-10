МОЗ утвердил справку для тех, кому противопоказана вакцинация от коронавируса

Теперь все, кто переживал по поводу медицинского отвода от вакцинации, наконец-то получили ясность и понимание того «что делать?» и «как быть?». Министерство здравоохранения утвердило форму справки, которую будут выдавать тем, кому нельзя прививаться.





Документ утвержден 2ноября 2021 года, это будет единая форма №208-1/о. Заполнять ее будет врач на основании многих факторов. Будет оцениваться состояние здоровья человека, перечень противопоказаний, наличие острой аллергической реакции на вакцину и др.

Врач должен учитывать, как абсолютные, так и временные противопоказания. Даже предостережение может стать причиной выдачи медицинской справки.

Противопоказания к вакцинации – виды и примеры

Всё же прививать будут не всех. Но, если человек физически здоров, то ему необходимо сделать вакцину. При этом, есть определенные ситуации, когда вред от вакцинации больше, чем польза. Вот эти противопоказания:

Абсолютные — это когда есть вероятность развития побочной реакции. При этом риск выше преимуществ. Они в свою очередь могут быть постоянными или временными.

Предостережения — по эту категорию подходят случаи и ситуации, когда врач принимает окончательное решение. Он должен оценить состояние здоровья пациента, и когда абсолютных показаний нет, решает, что делать дальше.

Чем отличаются постоянные от временных противопоказаний ?

Итак, согласно определению, постоянные противопоказания не имеют срока давности. Они могут быть с рождения или приобретенными (заболевания, в том числе генетические, патологии и др.).

Временные же актуальны только на какой-то конкретный промежуток времени и в момент решения вопроса по вакцинации пациента. По истечению срока ни исчезают. Например, если человек переболел корона вирусом, в течение какого-то периода он не нуждается в прививке.

Также к вакцинации не опускаются дети возрастом младше 12 лет. Им справка не выдается.