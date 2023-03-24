Українців з родичами в Росії будуть ставити на облік

З 20 березня набула чинності постанова Національного банку України № 26, яка зобов’язує всі українські банки перевіряти своїх клієнтів на наявність зв’язків з Росією, повідомляє Фокус.

Наслідки постанови

Починаючи з 20 березня, банки зобов’язані ретельно перевіряти не лише своїх клієнтів (як юридичних, так і фізичних осіб), але й їхніх партнерів та контрагентів на предмет походження та зв’язків з Росією. Вимога поширюється на перекази між фізичними особами, що зобов’язує банки перевіряти, чи має одержувач коштів будь-які зв’язки з Росією.

Інформація, яку збиратимуть банки

Українські банки зобов’язані збирати широку інформацію про своїх клієнтів та контрагентів, зокрема

Інформація про громадянство

Статус проживання в Росії

Зв’язки з компаніями, зареєстрованими в Росії (для фізичних або юридичних осіб)

Реєстрація бізнесу в Російській Федерації (для фізичних осіб або їхніх контрагентів)

Статус зайнятості на російському підприємстві

Ділові відносини з російськими громадянами або компаніями

Володіння цінними паперами від юридичних осіб, зареєстрованих в Росії

Інформація про походження коштів

Прямі чи опосередковані перекази коштів/активів до або з Російської Федерації

Обов’язкова подвійна перевірка та документування

Виявивши зв’язок між операціями клієнта або його контрагента та Росією, банк створить спеціальне досьє на особу. Згодом кожна транзакція підлягатиме подвійній перевірці та ретельному документуванню.