Українців з родичами в Росії будуть ставити на облік

З 20 березня набула чинності постанова Національного банку України № 26, яка зобов’язує всі українські банки перевіряти своїх клієнтів на наявність зв’язків з Росією, повідомляє Фокус.
Наслідки постанови
Починаючи з 20 березня, банки зобов’язані ретельно перевіряти не лише своїх клієнтів (як юридичних, так і фізичних осіб), але й їхніх партнерів та контрагентів на предмет походження та зв’язків з Росією. Вимога поширюється на перекази між фізичними особами, що зобов’язує банки перевіряти, чи має одержувач коштів будь-які зв’язки з Росією.
Інформація, яку збиратимуть банки
Українські банки зобов’язані збирати широку інформацію про своїх клієнтів та контрагентів, зокрема
- Інформація про громадянство
- Статус проживання в Росії
- Зв’язки з компаніями, зареєстрованими в Росії (для фізичних або юридичних осіб)
- Реєстрація бізнесу в Російській Федерації (для фізичних осіб або їхніх контрагентів)
- Статус зайнятості на російському підприємстві
- Ділові відносини з російськими громадянами або компаніями
- Володіння цінними паперами від юридичних осіб, зареєстрованих в Росії
- Інформація про походження коштів
- Прямі чи опосередковані перекази коштів/активів до або з Російської Федерації
- Обов’язкова подвійна перевірка та документування
Виявивши зв’язок між операціями клієнта або його контрагента та Росією, банк створить спеціальне досьє на особу. Згодом кожна транзакція підлягатиме подвійній перевірці та ретельному документуванню.
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