Почти на 40% больше: украинцам рассказали о платежках за газ

Колебание цен на газ чуть ли не ежеквартально уже изрядно утомило украинцев. Ведь каждый раз все сложнее представить, какими станут тарифы к ближайшему отопительному сезону, или даже в следующем месяце.





К примеру, розничная стоимость «голубого топлива» в первом квартале текущего года составляла 5748 гривен за 1 тыс. кубометров. Такая цена является на 15% ниже, чем в последние три месяца прошлого года. Но если сравнить эту цифру с первым кварталом 2020 года, выходит что стоимость ресурса выросла чуть ли не на 40%.

Именно такие данные указываются в отчете Национальной комиссии по регулированию сфер энергетики и коммунальных услуг. Государственный регулятор утверждает, что начиная с декабря 2020 газовые тарифы начали снижаться:

январская стоимость ресурса составляла 5875 грн за 1 тыс. кубометров, что на 16% меньше по сравнению с декабрьским тарифом;

в феврале газ стоил 5659 грн за 1 тыс. кубометров, то есть еще на 4% меньше по сравнению с предыдущим месяцем;

а мартовский тариф соответствовал 5648 грн за 1 тыс. кубометров – на 1% дешевле, чем в феврале.

Такая тенденция к удешевлению энергоресурса в начале текущего года стала следствием действий Кабмина, который в конце 2020-го ввел понятие предельной цены на газ. Правительство взяло на себя регулирование ситуации на газовом рынке Украины, заставив «Нафтогаз» поставлять коммунальным предприятиям природный ресурс по сниженной цене.

Но искусственно отрегулированная цена с каждым месяцем все больше резонирует со ставками на европейском рынке. Уже сейчас «Нафтогаз» поставляет топливо населению по цене, значительно ниже оптовой стоимости ресурса в Европе. Разница в цене за 1 кубометр составляет почти 2 гривны.

Поэтому пока сложно сказать, как долго украинское правительство сможет удерживать искусственно заниженную цену. А значит существует большая вероятность, что в новый отопительный сезон мы войдем уже на совершенно иных условиях.