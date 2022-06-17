Зеленський підписав новий валютний закон: за що каратимуть українців

За вивезення з України іноземної валюти громадян тепер будуть суворо карати. Законопроект за номером 6051, у якому йдеться про міри покарання для таких порушників, днями підписав президент Зеленський. Згідно з цим документом усі особи, які спробують без декларування вивезти за кордон більш ніж 10 тис. євро, будуть змушені заплатити штраф.





Новий закон вже опубліковано на офіційному сайті Верховної Ради. У ньому зазначається, що за вивезення валюти чи цінностей вартістю понад 10 тис. євро, громадянину доведеться заплатити 20% від суми, яка перевищує цю норму. Тобто якщо українець, перетинаючи кордон мав із собою скажімо 15 тис. євро, йому доведеться сплатити штраф у розмірі 20% від 5 тис. євро, або 1 тис. євро.

Однак навіть сплативши штраф, перетнути кордон без відповідної довідки з банку про походження грошей громадянин не зможе.

Как зазначив Данило Гетманцев, голова податкового комітету Ради, штраф у 20% буде застосовуватися не до всіх порушників. Таким відносно м’яким покаранням українці зможуть відбутися лише у випадку недотримання правил щодо декларування валюти. А от в разі умисного приховування грошей чи спроби їх переміщення за кордон поза митним контролем, сума штрафу становитиме 100% із конфіскацією валюти у повному розмірі.

Залагодити ситуацію можна буде лише уклавши з митницею так звану мирну угоду. У законі містяться докладні роз’яснення щодо цієї процедури. Від порушника вимагається у строк до 30 днів сплатити всю суму штрафу. Після цього митниця припинить провадження за фактом порушення митних правил.

Нагадаємо, що правила вивезення валюти за кордон з початку війни в Україні змінювали вже кілька разів. Спочатку Нацбанк послабив контроль і з 4 березня відмінив будь які обмеження на вивезення іноземної готівки. Не потрібна була навіть довідка з банку. Та вже 13 березня, регулятор передумав та повернув обмеження, згідно з яким на суму понад 10 тис. євро власник повинен пред’являти підтверджуючі документи.