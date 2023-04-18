Власники карт Ощаду можуть купувати продукти в АТБ дешевше інших

Відтепер у мережі супермаркетів “АТБ” діють знижені ціни на продукти та товари. Прес-служба “Ощадбанку” поділилася подробицями про те, як скористатися цією економією.

У прес-службі підкреслили, що нещодавно було запроваджено картку “АТБ” від “Ощадбанку”.

Цифрова картка “АТБ

Переваги картки “АТБ” включають

Знижка 5% на понад 500 акційних товарів,

Знижка до 50% на популярні товари під час регулярних акцій.

Картку можна отримати безкоштовно та оформити всього за кілька хвилин.

Щоб дізнатися більше про цю спеціальну картку, відвідайте сайт Ощадбанку та перейдіть до розділу “Цифрова картка “АТБ”.