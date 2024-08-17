Відгул чи відпустка: як працюючим батькам українських школярів взяти вихідний на 1 вересня

Щоб батьки, які працюють, могли бути присутніми зі своєю дитиною на Дні знань у школі, можна скористатися наявними відгулами або домовитися з начальником про надання відпустки в цей день. Про це GSMinfo розповіла юрист Валентина Якуленко.

За словами експерта, батькам, які працюють, доведеться домовлятися з роботодавцем з приводу відгулу 1 вересня. Згідно з нашим законодавством, роботодавець не зобов’язаний відпускати з роботи в такий день.

У цьому разі співробітник може попросити надати неоплачувану відпустку в цей день. Для цього треба написати відповідну заяву. Однак, знову ж таки, важливо, щоб роботодавець погодився на це.

Можна також претендувати і на оплачувану відпустку. Однак і тут є нюанс: за законом, щорічна відпустка зі збереженням заробітної плати надається винятково за графіком.

«Якщо потрібний день не зафіксовано в ньому, всі перенесення можливі тільки за згодою з роботодавцем», – каже фахівець.

У 2024 році навчальний рік розпочнеться з 2 вересня, оскільки перше число випадає на вихідний день.

Також співробітник має право взяти відгул, якщо протягом року він працював понаднормово у вихідні або святкові дні. Крім того, відгул можуть надати навіть якщо у працівника є невитрачений день за здачу донорської крові, підсумувала Якуленко.