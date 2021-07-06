Знімаються тисячами: клієнти “ПриватБанку” налякані активністю на своїх картках

Українці масово скаржаться у ПриватБанк через нелегальне зняття коштів з їх рахунків. Пограбування клієнтів відбувається у вкрай незвичний спосіб. Гроші знімають із карток як оплату за категорією «розваги». Та жертви оборудки стверджують, що ніякими послугами такого типу вони не користувалися.





Ще ж і надто, у момент зняття грошей з рахунку користувачам навіть не приходить СМС для верифікації. Зазвичай за оплату послуг, що відбулася без вашого відома, гроші на картку можна повернути. У ПриватБанку існує відповідна процедура. Та таким метод практично не діє у разі оплати розваг, чи онлайн-ігор.

У банку наразі стверджують, що кожен випадок обману клієнта є унікальним, й вимагає індивідуального підходу. Та відсутність процедури підтвердження зняття коштів є спільною рисою для усіх скоєних на даний час шахрайств. Цікаво також, що клієнти інших українських банків не подавали скарг на такого типу крадіжки. Тобто схему наразі застосовують лише до клієнтів ПриватБанку.

Станом на сьогодні у керівництва банку є дві основні версії щодо способу, за допомогою якого грабують їх клієнтів. Першою з них є власне онлайн-ігри. Адже у таких додатках часто вимагається прив’язка карти до акаунту. Одного разу виконавши таку процедуру, ви можете більше й не отримувати СМС із кодом для підтвердження оплати. Програма автоматично стягуватиме кошти з вашої картки.

Ще один ймовірний варіант – викрадення даних карти у процесі обслуговування. Адже списати гроші з картки без підтвердження можна знаючи її номер та CVV код. Усе це може легко побачити офіціант, якому ви даєте вашу картку для оплати рахунку, чи навіть касир супермаркету. Підглянути потрібні цифри, або піднести до камери карту клієнта – зовсім не складно. Таким чином можна нічого не підозрюючи стати жертвою професійної шахрайської оборудки.