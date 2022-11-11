Для двох знаків зодіаку 2023 рік стане справжньою катастрофою: що їм загрожує

Наступний 2023 рік, символом якого стане Чорний Водяний Кролик, буде вкрай невдалим для двох зодіакальних знаків. Йдеться про Левів та Овенів. У народжених під цими сузір’ями в житті почнеться справжня «чорна смуга». Астрологи радять їм ретельно обдумувати кожне своє рішення, щоб уникнути непроханих проблем.

Лев

Уродженцям знаку доведеться пережити крах кар’єри та значне зниження доходів. Через непорозуміння вони можуть втратити престижну та високооплачувану роботу. А деяким Левам доведеться переїхати та покинути все, над чим вони працювали багато років. Авторитет та колишні досягнення уродженців знаку втратять своє значення і не врятують Левів від падіння. Їм доведеться все почати з нуля, щоб досягти того рівня доходів, до якого вони звикли.

Проблеми на роботі можуть позначитися і на особистому житті представників знаку. Леви почнуть зганяти злість за власні невдачі на партнері і можуть повністю зруйнувати стосунки. Астрологи радять Левам проаналізувати свою поведінку та взяти емоції під контроль, якщо звісно вони не хочуть втратити кохану людину.

Козеріг

Козероги у 2023 році стануть просто-таки магнітом для неприємностей. Все почнеться з проблем на роботі. Представники знаку посваряться з колегами, а ті почнуть мститися і підставляти їх на кожному кроці. Через наклеп Козероги втратять довіру керівництва, а можливо навіть будуть змушені піти з роботи. Фінансове положення уродженців знаку суттєво погіршиться. Грошей не вистачатиме навіть на найпотрібніше, тож декому з Козерогів доведеться влізти в борги.

Щоб вибратися з цього «зачаклованого кола», уродженцям знаку потрібно заново розставити пріоритети і навчитися заощаджувати гроші. Так мало-по-малу вони встануть на ноги і почнуть налагоджувати своє життя. Якщо ж цього не зробити, «чорна смуга» в житті Козерогів ще довго не закінчиться.