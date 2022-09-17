Снігопади і морози будуть: українцям розповіли про погоду на зиму 2022-2023

Синоптики дають втішні прогнози на зиму 2022-2023. Вони кажуть, що сильних морозів чекати не слід. Через глобальне потепління середні показники у цьому сезоні будуть вищими, ніж у минулі роки. Завідувачка відділу прикладної метеорології в Україні Віра Балабух підтвердила ці прогнози.





Загальний прогноз погоди на зиму для українців

За останні роки зими були м’якими, ця тенденція зберігається і надалі. Починаючи з 2019 року зими, фактично не було. Завірюхи, велика кількість опадів та сильні морози давно у минулому. Температура повітря останні десятиліття потроху підвищується, тому зима зникає.

Декілька короткочасних періодів із морозами та снігопадами будуть. Арктичне повітря нагадає про себе, але це поодинокі явища. Сьогодні українська зима дуже схожа на західноєвропейську. Очікується, що середньодобова температура повітря в Україні коливатиметься у межах -5 … +5 градусів на стовпчику термометра.

У південних регіонах та на Закарпатті середня температура буде близько нуля. На північному сході буде найхолодніше. Тут спостерігатимуться морози до -17. У цій частині України (Луганщина, Харківщина, Сумщина) холодніше на 5-7 градусів, ніж в інших областях.

Наприклад, у 70-их роках в Луганській області температура опускалась до -42 градусів морозу. За останнє десятиліття таких показників ніде на території сучасної України не було. Температурний максимум зафіксовано на Одещині та у Криму. Взимку тут буває до +15 тепла. Якихось температурних аномалій очікувати не потрібно.

Часті випадки, коли на вулиці плюсова температура, але відчувається, як мінусова Це залежить від рівня вологості, вітру, а також сонячно чи хмарно у небі. Особливо це відчутно у зонах, де переважають степи, а також біля моря, де взимку може штормити майже кожного дня.