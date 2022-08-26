Деяким українцям можуть зменшити пенсії: кому та з якої причини

Частині українців похилого віку можуть суттєво скоротити розмір пенсій. Зокрема менше платитимуть пенсіонерам, які влаштувалися на роботу. Вони будуть позбавлені більшості доплат та підвишок, пов’язаних зі збільшенням суми прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.





Оскільки працюючі пенсіонери мають ще одне джерело доходу, тобто зарплатню, вони позбавлені багатьох бонусів, на які мають право їх непрацюючі однолітки. Наприклад їм не доплачують на утримання неповнолітніх дітей, позбавляють надбавки за вихід на пенсію по вислузі років тощо. До того ж коли в країні збільшують прожитковий мінімум для непрацездатних громадян, пенсія працюючих українців похилого віку не змінюється ні на гривню.

Та незважаючи на значне зменшення суми пенсії, українцям все ж радять повідомляти у Пенсійний фонд про своє працевлаштування. Адже якщо у ПФУ не буде цієї інформацію, пенсію нарахують не правильно, тобто виникне переплата. Коли правда з’ясується, пенсіонера змусять сплатити різницю між отриманими виплатами та його новою офіційною сумою пенсії.

Повідомити про свою нову роботу пенсіонер повинен в строк до 10 днів з моменту офіційного працевлаштування. Зробити це можна дистанційно через портал електронних послуг Пенсійного фонду. Необхідно виконати наступну послідовність дій:

увійти до свого особистого кабінету на порталі за допомогою ID-банкінгу чи кваліфікованого електронного підпису;

у меню, що знаходиться в лівій частині екрану, обрати пункт «Пенсіонерам»;

вибрати підпункт «Заява на перерахунок пенсії»;

заповнити цю заяву та додати до неї необхідні документи, а саме їх скан-копії;

натиснути на кнопку «Оформити заяву»;

підписати готову заву за допомогою електронного підпису (КЕП)та надіслати її до Пенсійного фонду.

Варто зазначити, що подати заяву про перерахунок пенсії потрібно також пенсіонерам які почали займатися підприємницькою діяльністю. Для них діють ті ж самі правила, що й для працюючих пенсіонерів.