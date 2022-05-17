ТОП-3 жінок за знаком зодіаку, в яких закохуються всі чоловіки

Астрологи запевняють: народжені під певними сузір’ями жінки не залишають байдужими нікого довкола. Заради них чоловіки готові йти на все та виконувати будь-які їхні бажання. Експерти наводять три типи дам по знаку зодіаку, від яких в захваті всі чоловіки.





Терези

Така жінка притягує протилежну стать як магніт — вихована, доглянута, розумна. З нею приємно виходити у світ. Вона вміє показати себе. Може допомогти мудрою порадою, і знає, як зробити чоловіка щасливим.

Діва

Представниця цього знака – саме уособлення жіночності. Завдяки чудовій інтуїції ця жінка передбачає бажання чоловіка. Вона інтелектуальна, що часом відлякує сильну стать. При цьому Діва – природжена хранителька домашнього вогнища.

Риби

У жінці-рибах чоловіки цінують вірність. Вона чуйна і дбайлива — та, хто завжди буде поряд. До того ж вміє аналізувати будь-яку ситуацію та не схильна до істериків, чим приваблює будь-якого партнера.