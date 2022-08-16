Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

сегодня, 16 августа убывающая Луна в знаке Овна. Лучше отложить дела, требующие точности и продуманности, ведь малейшая ошибка может пустить все под откос. Важные переговоры или заключение договоров могут быть сорваны буквально из-за ерунды.





♈ Овен

Хватит ждать, пока кто-то другой скажет вам, что делать. Боритесь за свое будущее, ведь иначе вам не раскрыть свой потенциал. Будьте готовы идти вперед и побеждать! Что-то подсказывает, что невозможное возможно под влиянием этой фазы Луны.

Космический совет: верните свою веру в себя.

♉ Телец

Обращайте внимание как на действия, так и на слова. Сегодня звезды предупреждают, что вы можете попасть в непростую ситуацию с третьей стороной. Хорошо, если рядом с вами окажется друг или надежный коллега, на которых вы сможете положиться, когда дела пойдут плохо.

Космический совет: правда имеет свойство раскрываться самым неожиданным образом.

♊ Близнецы

Вы снова слишком рано привязались к человеку эмоционально, и теперь чувствуете себя обиженным из-за их отсутствия. Пересмотрите данную ситуацию. Обратите внимание не только на то, как относятся к вам, но и не то, как вы обращаетесь с другими людьми.

Космический совет: вам сделает больно близкий человек.

♋ Рак

Возможно, вы не хотите вкладываться в еще одну неполноценную любовь. Может быть, вы не хотите играть в угадайку или покупаться на уговоры «давайте посмотрим, что будет дальше». Начните с того, что проясните себе, чего вы хотите, и выразите свои потребности другому человеку. В любом случае, вам решать, хотите ли вы остаться. Ожидание того, что вещи волшебным образом преобразятся за одну ночь, приведет только к разочарованию.

Космический совет: определитесь, чего вы хотите.

♌ Лев

Если бы очаровательность заключалась в одиночестве, ваша жизнь была бы совсем другой. Отвлекитесь от парализующего самоанализа. Перестаньте зацикливаться на идее совершенства Вместо этого вам стоит готовиться к тому, что вы испачкаете руки в процессе реализации. какого-то хитрого плана.

Космический совет: вас ждут большие изменения.

♍ Дева

Вы позволяете своим страхам взять верх над тобой. Вместо того чтобы искать причины сказать «да», вы постоянно говорите «нет». Вы не можете начать отношения, ничего не делая и жалуясь на то, что у других людей все получается лучше. Вместо этого вам стоит открыть свое сердце и показать себя, несмотря на связанные с этим риски.

Космический совет: позвольте себе познать любовь.

♎ Весы

Когда вы переживаете одно горе за другим, легко принять фабулу «я против всего мира». Но это не так в вашем случае. Остерегайтесь необходимости изолировать себя или усугубить свою травму. Скажите своим родным о том, что вы хотите, чтобы вас любили и утешали, и что они могут сделать, чтобы облегчить ваше тяжелое время.

Космический совет: обратитесь за защитой к близким, если это необходимо.

♏ Скорпион

Вы не дождетесь момента, когда кто-то придет и скажет вам, как нужно правильно поступать, что за ваши мечты стоит бороться. Хватит ждать этого идеального момента, этого идеального места, этого идеального человека. Сегодня вас призывают взять на себя ответственность за свою жизнь.

Космический совет: сделайте первый шаг к своей мечте.

♐ Стрелец

Процесс скорби загадочен. Иногда вас преследует ощущение, что вы идете вверх по длинному пути, устланному колючками. А в другие дни вас неожиданно настигает прошлое. Независимо от того, где вы находитесь в своем пути, знайте, что за вами внимательно наблюдают и поддерживают. Позвольте себе сказать то, что вы не сказали, почувствуйте то, что вы чувствовали, и пролейте слезы, которые у вас не было возможности пролить.

Космический совет: позвольте себе почувствовать все.

♑ Козерог

Остановитесь и задумайтесь: вы вообще приближаетесь к желаемому месту назначения? Самоанализ является ключевым аспектом. Именно в эти моменты тишины вы сможете наблюдать за своей жизнью с более осознанной точки зрения.

Космический совет: вам нужно сделать паузу.

♒ Водолей

У вас были большие мечты. Но работали ли вы ​​над тем, чтобы их реализовать? Ответственность вместе с целеустремленностью и дисциплиной становится для вас важной темой. Помните, на этой неделе от суеты никуда не деться. На межличностном фронте вас тоже ждут трудности. Важное предупреждение: вы или ваш партнер в данный момент в чем-то серьезно заблуждается или не уверен.

Космический совет: откройте себе глаза на происходящее.

♊ Рыбы

Когда вы думаете, что вот-вот переступите порог новой жизни, возникает еще одна новая проблема. Однако не воспринимайте падения как признак неудачи и не убеждайте себя, что весь мир против вас. Все, что происходит, является частью провидения, которое помогает вам стать лучше. Но можете ли вы превратить свои слабости в свои сильные стороны?

Космический совет: вам нужно повысить свои навыки.