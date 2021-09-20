Названа професія, за яку в Україні платять $1000: вона не з IT

Вакансії для менеджерів з продажу в останні місяці становлять понад чверть усіх пропозицій роботодавців на популярних кадрових порталах України. Досвідчених «продажників» цінують дуже високо. Подекуди зарплатня таких спеціалістів складає навіть 1000 доларів в місяць. При цьому конкуренція поміж менеджерів нікчемно мала – лише півтора чоловіка на місце.





За інформацією кадрових агенцій, працівників зараз шукають переважно роботодавці в галузі прямих продажів – різноманітні торгові мережі та магазини. Щоб отримати роботу менеджером з продажів бажано мати досвід на аналогічній посаді принаймні 1 рік.

Однак стати «продажником» може навіть новачок без досвіду роботи. Близько 55% роботодавців охоче візьмуть такого кандидата. Адже провідну роль у цій професії відіграють особисті якості, зокрема комунікабельність, грамотна мова та неконфліктність.

Обираючи відповідного працівника більшість роботодавців звертають увагу на його практичні навички. Плюсом для кандидата стане вміння працювати із CRM-системами, наприклад AmoCRM (80% роботодавців), чи 1С (близько 60%). Також збільшать шанси на отримання роботи навички здійснення аналізу конкурентів, формування комерційної пропозиції, роботи з квитанціями, накладними тощо.

Проте найбільш ласими для роботодавців є кандидати, що мають власну клієнтську базу. Такі спеціалісти цілком можуть розраховувати на зарплатню у 20-30 тисяч гривень.

Професія менеджера з продажів доступна для кандидатів будь-якої вікової категорії. Щоправда, й зарплатня для кожної з них буде різною. Зокрема претенденти до 30 років можуть розраховувати на зарплатню від 14 тисяч грн. Тоді як працівник 30-40 років заробляє від 20 до 30 тисяч грн.

Наймолодші кандидати до 20 років, які не мають жодного досвіду у професії, погоджуються навіть на ставку у 7 тисяч гривень. Вік за 50 також не перепона для професії «продажника», особливо якщо у вас за плечима великий досвід роботи.

Менеджерам з продажу окрім ставки найчастіше пропонують бонуси чи відсоток з вартості реалізованої продукції, оплату мобільного зв’язку, а також безкоштовні тренінги за спеціальністю.