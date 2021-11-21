На любимом курорте украинцев образовалось озеро из фекалий

Курортная Кирилловка — одно из популярных мест отдыха среди украинцев летом. Именно сюда на побережье Азовского моря ежегодно приезжают сотни тысяч туристов. Однако ситуация осенью существенно отличается от летней.





Посёлок городского типа летом превращается в оживленное место для отдыха. Зимой сюда так же приезжают люди, но не часто. При этом проблем с местными бизнесменами хватает круглый год.

Местные жители уже устали жаловаться на то, что сливные системы некоторых заведений загрязняют прилегающую к ним территорию. В выгребных ямах на базах отдыха образовались целые озера из фекалий. Запах стоит ужасный, да и сама картина не из приятных.

«Лазурные дали» загрязняют курорт

Комплекс «Лазурные дали» подвергает опасности весь населенный пункт. Дело в том, что на его территории находятся выгребные ямы, которые уже давно никто не чистил. Фекалии из них просочилась на территорию к соседям. На многочисленные жалобы и обращения никто не реагирует. Запах привлекает рептилий, при этом мешает нормально жить и работать всем вокруг.

Фекалии отравляют грунт и подземные источники. Потом эту воду пьют домашние животные, а люди в ней купаются, стирают, используют для полива.

Владельцы комплекса по ночам занимаются перекачкой нечистот в скрытый кессон. Из-за этого по утрам образовывались фекальные озёра. Местные жители и отдыхающие даже обращались в полицию. Патруль приехал, попытался попасть на территорию, но женщина-охранник всячески оказывала сопротивление. Она объяснила это тем, что на чужое смотреть нельзя.

Более того, такое ведение предпринимательской деятельности недопустимо. Жители надеются, что обращение к депутатам поможет решить данную проблема, пока она не стала экологической катастрофой. А ведь если пойдут обильные дожни, ситуация может получить более глобальный характер.