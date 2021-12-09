Стало известно, где плата за доставку газа поднимется больше всего

Ряд украинских облгазов уже с 1 января 2022 года изменит свои расценки на доставку и распределение ресурса. Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и компуслуг уже обнародовала предварительные цены более 30 компаний-поставщиков. Сейчас они находятся на стадии обсуждения, но уже через несколько дней НКРЭКУ окончательно утвердит новые тарифы.





Согласно данным на официальном сайте Нацкомиссии, цены за доставку «голубого топлива» возрастут у 28 газопоставщиков. Больше всех будут платить клиенты компании «Черновцыгаз» – 2,57 грн за «куб». Не отстают от ценового лидера и «Харьковгаз», «Закарпатгаз» и «Лубныгаз» с тарифом 2,39 за 1 кубический метр.

Самая низкая цена за доставку и распределение газа, несмотря на повышение, останется за столицей. Тариф «Киевгаза» изменится с 0,37 до 0,38 грн за 1 куб. м горючего. Среди облгазов, предлагающих самые лояльные цены для своих клиентов, также «Харьковгоргаз» со ставкой 0,52 грн за кубический метр, «Криворожгаз» – 0,64 грн, и «Черкассыгаз» с тарифом 0,68 грн за куб.

Для потребителей, пользующихся услугами «Волыньгаза», цена за доставку вообще не изменится. Компания решила оставить свой тариф на уровне 1,88 грн за 1 куб. м.

Несмотря на массовое повышение цен на услугу доставки газа, некоторые поставщики наоборот снизили свои ставки. Больше всего упал тариф у компании «Ровногаз» – с 2,02 до 1,85 грн за кубометр, то есть на 17 коп. Также на несколько копеек уменьшились цены у «Тернопольгаза», «Полтавагаза», компании «Хмельницкгаз» и еще нескольких других поставщиков.

Следует отметить, что цена, которую потребитель платит за доставку «голубого топлива», зависит не только от тарифа. Важную роль играет и среднегодовой уровень потребления газа отдельным домохозяйством. Если тариф вашего поставщика не претерпел существенных изменений, а потребление ресурса снизилось, в будущем году вполне можно рассчитывать на меньшие цены в платежках.