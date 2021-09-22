Украинцев заставят платить за огород или дачу, если они не в городе

Уже с 2023 все украинцы, являющиеся собственниками или арендаторами земельных паев вне населенных пунктов, будут платить новый вид налога. Минимальное налоговое обязательство, или МНО – это та сумма, которую придется заплатить за землю, даже если она не используется для хозяйственной деятельности.





При этом, если участок активно используют, а владелец платит другие налоги, связанные с землеобработкой и реализацией продукции, указанные налоги будут засчитываться как МНО. Однако если сумма всех налогов, уплаченных хозяином за землю, будет меньше ставки МНО, придется доплачивать.

Целью такого новшества является борьба с нелегальной обработкой земли. Ведь по данным государственных органов, сейчас доля таких паев составляет около 20% от всей земли сельхоз назначения в Украине. Таким образом МНО пополнит государственный бюджет минимум на 10 миллиардов гривен только за первый год своего существования.

По замыслу создателей закона, под МНО не должны попасть приусадебные участки и дачи граждан. Именно поэтому налог решили внедрить именно для земель, находящихся вне территорий населенных пунктов. Однако некоторые граждане, которые получили свои наделы в советское время, и не используют землю в коммерческих целях, таки могут попасть под удар.

Рассчитывать МНО будут по нормативной денежной оценке гектара земли. Налог будут рассчитывать в начале следующего отчетного года. Получается, что за 2022 год налог нужно будет платить уже в 2023 году.

В первые два года после введения налога ставка МНО будет установлен на уровне 4%, а в дальнейшем – 5% от оценочной стоимости земли. Если для участка не проводили оценку, будут учитывать общий показатель нормативной оценки по области. То есть сумма МНО будет напрямую зависеть от уровня цен на землю в конкретном регионе. Средняя цена земли в Украине сейчас составляет примерно 28 тысяч грн за 1 гектар, то есть сумма налога будет варьироваться в пределах 1200-1400 грн.

Важно отметить, что в случае сдачи земли в аренду, МНО будет вынужден платить именно арендатор, а не законный владелец.