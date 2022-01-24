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Вдвое больше чем в Польше: заробитчане мечтают перебраться в другую европейскую страну

24.01.2022
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По данным международного агентства grc.ua среди украинцев, которые рассматривают возможность выезда за границу на временную или постоянную работу, 47,8% отдали бы предпочтение Германии. Почему эта страна так привлекает заробитчан из Украины?


Для одних важна высокая зарплата, для других высокий уровень жизни и социальные гарантии. Не важно по каким критериям выбирают страну, но Германия выбилась в лидеры по популярности среди наших заробитчан.

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Средняя зарплата по стране около 66 000 в пересчете на украинские гривны. При этом распределение предложений от работодателей выглядит следующим образом:

  • 36% готовы платить от 48,4 до 63,6 тыс грн;
  • 28% – 63,6– 78,9 тыс грн;
  • 19% – 78,9 – 94,9 тыс грн;
  • 17% –  больше 94,9 тыс. грн.

Но далеко не все профессии интересуют немецкие компании. Традиционно на первом месте среди украинских специалистов, которых с нетерпением ждут в Германии, IT (27% всех предложений). Также интересуют работодателей педагоги (16%), чуть меньше нужны менеджеры и специалисты в сфере строительства (по 8%). Замыкают пятерку лидеров рабочие специальности (6%).

Но интересно, что при изучении заработков разных специалистов сферы список лидерская пятерка имеет другой вид:

  • IT – почти 70 тыс грн;
  •  Рабочий персонал – около 62 тыс грн;
  • Строительная сфера – 50 тыс;
  • Продажи – 30 тыс грн;
  • Образование и наука – 25 тыс грн.

Интересно, что рабочие специальности по заработку значительно обгоняют многие другие. Кроме того, если специалист высокой квалификации, то найти ему работу намного проще. В этом отношении  доходы специалистов в сферах информационных технологий и рабочих направлений почти сравнялись. Для таких работников компании идут на самые разные льготы, даже сами оформят визу и всю необходимую документацию для работы на территории страны. 

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24.01.2022
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