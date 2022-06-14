Біди та розчарування: яким знакам зодіаку судилося провести літо в сльозах

Цього літа на представників деяких знаків зодіаку чекає справжнісінька «чорна смуга». Овенам, Левам та Козерогам доведеться пройти чимало випробувань, від сварок із близькими до серйозних фінансових проблем. Через це у найближчі місяці їм буде дуже складно «втриматися на плаву» та не впасти в депресію.





Овен

Представники знаку на це літо запланували чимало грандіозних справ. Та цим планам не судилося здійснитись. Овени отримають неочікувану новину, яка покладе кінець усім сподівання. Через розчарування їм буде вкрай складно взяти себе в руки та продовжувати жити як раніше. Уродженці знаку зневіряться у собі, внаслідок чого можуть зіпсувати кар’єру та втратити велику суму грошей. Проблеми спіткають Овенів і в особистому житті. Існує ризик конфліктів з коханою людиною, але їх можна уникнути, якщо проявити трішечки терпіння.

Лев

Літо 2022-го перетвориться для Левів у свого роду «гру на виживання». Представники знаку зазнають фіаско у всіх своїх починаннях. Їхні спроби змінити власне життя завершаться повним крахом. На роботі почнуться проблеми, особливо це проявиться у стосунках із начальником. Власне через це у Левів поменшає грошей, адже їх позбавлять премій та навіть обіцяного підвищення зарплатні. Також астрологи попереджають уродженців знаку про можливу сварку із другою половинкою. Їм варто навчитися говорити про свої бажання та проблеми, а інакше Леви назавжди втратять довіру своєї коханої людини.

Козеріг

Найбільші проблеми спіткають Козерогів у особистому житті. Цього літа вони ризикують розчаруватися у своїх стосунках. На представників знаку чекає серйозна сварка із другою половинкою, яка може призвести навіть до розриву стосунків. Та головне, щоб Козерогам вдалося зробити з цієї ситуації правильні висновки. Тоді зовсім скоро вони зможуть знову стати щасливими.