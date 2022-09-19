Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 19 сентября, убывающая Луна в знаке Рак. Это день, когда не стоит перенапрягаться и брать на себя слишком много. Воздержитесь от новых обязательств и сосредоточьтесь на рутине. При столкновении с трудностями помните, что вы не обязаны справляться со всем в одиночку.





♈ Овен

Овны, не берите на себя слишком много обязательств и не хватайтесь на работе за серьезные проекты. Несмотря на вашу ответственность и скрупулезность, добиться желаемых результатов, скорее всего, не удастся. Лучше посвятите этот день окончанию начатого. В оставшееся время наведите порядок в своем жилище.

Космический совет: не берите на себя слишком много обязательств.

♉ Телец

Хорошая новость заключается в том, что вы не одиноки, Тельцы. Вам не нужно справляться со всем без посторонней помощи. Возьмите лист бумаги и разделите его на две части. В первую выпишите то, с чем вы можете справиться самостоятельно. Во вторую — где вам нужна помощь. Если попросить ее прямо сейчас не у кого, не волнуйтесь. Вселенная предоставит такого человека.

Космический совет: вы не должны справляться со всем в одиночку.

♊ Близнецы

Для вас наступил день, когда нужно мечтать по-крупному и делать самые смелые шаги в направлении будущего, которое вы себе представляете. Не позволяйте никому заставлять вас сомневаться в целях, которые вы перед собой поставили. Знайте, что Вселенная является вашим соучастником в этом путешествии. Она поможет воплотить ваше видение в реальность и достичь того, что вы когда-то считали невозможным.

Космический совет: сделайте смелый шаг к своей мечте.

♋ Рак

Сегодня крайне подходящий день, Раки, чтобы избежать конфликта со своей второй половинкой. По возможности постарайтесь перенести свидание на другое время. А если вы уже живете вместе, то разойдитесь по разным комнатам и устройте свой досуг так, чтобы не пересекаться. Оценить пользу этой рекомендации вы сможете уже в ближайшие дни.

Космический совет: постарайтесь не поссорится со второй половинкой.

♌ Лев

Сегодня вам стоит обратить внимание на свое моральное и физическое состояние. Слабость и некоторый упадок сил, которые вы ощущаете в последнее время, проявляют себя неспроста. Именно поэтому постарайтесь отложить все важные проекты. Займитесь рутиной и проведите день под эгидой минимальных энергозатрат. В ближайшее время постарайтесь хорошенько выспаться.

Космический совет: обратите внимание на свое моральное и физическое состояние.

♍ Дева

Не беда, если вас преследуют неудачи. Даже если это произошло несколько раз. Важно то, что вы способны учиться на ошибках и идти дальше. Несмотря на всевозможные трудности и иллюзию недостижимости цели. Сегодня вы найдете верный путь. Вспомните, чего хотите добиться и зачем вам это необходимо. Нужно сделать всего один шаг, чтобы оказаться на вершине. Главное — будьте последовательны.

Космический совет: думайте о цели.

♎ Весы

Получить все и сразу не получится. Решать задачи нужно по мере их поступления и продвижения к цели. Слушайте свое сердце и поддайтесь вдохновению. Оно выведет вас на нужную дорогу — туда, где вы еще не были. Будьте энергичным, страсть к делу откроет вам чудеса. Действуйте так, как считаете необходимым. Вы обязательно получите желаемое. Сохраняйте настойчивость и терпение, слушайте внутренний голос.

Космический совет: действуйте, как считаете нужным.

♏ Скорпион

Вспомните, что вдохновляет вас, заставляет становиться страстными; возвышает и включает музыку в душе; дает море энергии; делает игривыми и непредсказуемыми. Идите к той цели, которую считаете для себя священной. Вы сможете изменить не только себя, но и тех, кто находится вокруг вас. Прислушайтесь к себе и ничего не бойтесь. Будьте решительными и непоколебимыми. Это приведет вас к победе. Дерзайте!

Космический совет: идите к своей священной цели.

♐ Стрелец

Вы — это целая Вселенная, а не только ее часть. Не ограничивайте себя мелкими целями, ведь вы достойны большего. В вас скрыт огромный потенциал, который необходимо максимально реализовать. Используйте все свои возможности и еще чуть-чуть. Прыгайте выше головы, открывайте в себе новое — и сами себя не узнаете. Важно быть любопытным, поскольку человек — многогранное существо с множеством тайн внутри.

Космический совет: будьте любопытными.

♑ Козерог

Сегодня звезды обращают ваше внимание на закон двойственности — свет и тьма могут существовать только вместе. Даже самая темная туча таит в себе потенциал стать облаком. На чем же вы собираетесь сосредоточиться, Козероги? Суть не том, чтобы отвергнуть тьму или притвориться, будто ее не существует. Просто постарайтесь немного отвести взгляд и увидеть хорошее в происходящем.

Космический совет: надежда и вера помогут вам преодолеть любые трудности.

♒ Водолей

Страх и вера не исключают друг друга. Наоборот, они находят способ сосуществовать — день за днем, месяц за месяцем. Главный вопрос: что вы выберете сегодня, Водолеи? Пора оставить в прошлом неуверенность и мысли, которые не дают вам спать по ночам. Верните себе свои силы, поверьте в невозможное и сделайте шаг к лучшему будущему. Черпайте вдохновение в непоколебимой вере в себя.

Космический совет: поверьте в невозможное и сделайте смелый шаг вперед.

♊ Рыбы

Не все можно объяснить логически или уложить в аккуратные коробочки. Некоторые вещи просто есть, Рыбы. Сегодня звезды рекомендуют вам разобраться в своих чувствах и наладить отношения с теми, кого давно отодвинули от себя по разным причинам. Не держите зла на тех, с кем давно поссорились. Будьте мудрее и нивелируйте давний конфликт. Со временем это принесет хорошие плоды.