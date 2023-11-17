Касается всех покупателей квартир: в Минюсте предупредили о важном нововведении

В Украине потенциальные покупатели квартир теперь могут легко получить доступ к информации об объектах незавершенного строительства, не выходя из дома, как объявило Министерство юстиции. Эта инициатива имеет целью усилить защиту покупателей, гарантируя, что застройщики не смогут продавать квартиры, пока они не будут зарегистрированы в Министерстве юстиции.

Заинтересованные лица могут посетить веб-сайт Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГСБ), чтобы собрать необходимые данные о своем будущем жилье. Эта платформа позволяет пользователям проверить законность застройщика на осуществление строительной деятельности и ознакомиться с различными документами, связанными с проектом, включая строительные планы, градостроительные условия и ограничения.

Для получения исчерпывающей информации Минрегионстрой советует проверять несколько ключевых разделов:

Договор об организации строительства и финансирования: Этот раздел дает представление о финансовых договоренностях и организационной структуре строительного проекта. Информация об определении гарантийной доли и распределении прав: Здесь покупатели могут узнать о гарантиях, предоставленных застройщиком, и о том, как распределяются права в проекте. Заявление о регистрации права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество: Этот важный шаг предусматривает регистрацию права собственности, что закрепляет юридическое право покупателя на квартиру.

Этот упорядоченный процесс не только делает информацию легкодоступной, но и добавляет уровень безопасности для покупателей, обеспечивая прозрачность и подотчетность в строительном секторе.