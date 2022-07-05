З’явилось відео роботи HIMARS по росіянах на півдні України

На Facebook сторінці генерального штабу ЗСУ нещодавно виклали відеоролик, на якому відображена робота американського ракетного комплексу в межах Запорізької області. На ньому видно, як активно продовжується в регіоні демілітаризація окупантів.





Ще на початку червня стало відомо про те, що довгоочікувані ракетні комплекси вже поступили на озброєння ЗСУ, а трохи згодом від президента ми дізнались про кількість спрямованих в Україну одиниць – наразі це 4 комплекси. Тоді ж повідомляли, що опанування техніки українськими захисниками потребує приблизно трьох тижнів.

Вже 15 червня повідомили про те, що курс успішно пройдено і спеціалісти готові до застосування високоточної зброї.

HIMARS вирізняється від радянських РСЗВ, що є на озброєнні окупантів, значною точністю та дальністю ураження. Наприклад, ГРАДи мають некеровані снаряди на відміну від американської зброї. Саме тому для ураження цілі HIMARS не потрібно вистрілювати весь пакет заряду, бо навіть одна ракета гарантує точне влучання.

З початком використання HIMARS на сході країни почастішали випадки підриву складів БК окупантів, зросли втрати живої сили супротивника. Тільки за останній тиждень ворог лишився одразу чотирьох масштабних складів з боєприпасами. Останній з відомих випадків зафіксовано в районі населеного пункту Сніжне на Донеччині. Там ворог зберігав балістичні ракети та боєкомплекти до зенітних комплексів С300. Значні втрати запасів БК мають суттєво змінити розстановку сил на фронті та принести нашим захисникам переваги на лінії зіткнення.