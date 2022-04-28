В Україні змінилися правила нарахування пенсійних виплат

У Мінсоцполітики розповіли про нові умови отримання пенсії за втратою годувальника. Як виявилося отримувати такі виплати можна не лише у зв’язку зі смертю родича, а й у випадку його зникнення.





Перш за все варто зазначити, що статус зниклого безвісти особі надається після того, як її родичі подають заяву про її розшук до поліції. Отримати ж пенсію за втратою годувальника родина зниклого може почати вже через місяць після внесення даних про факт зникнення у ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань).

Право отримувати пенсію за втратою годувальника, що зник безвісти, мають:

діти зниклої особи молодші за 18 років;

діти у віці 18-23 років, які є студентами денної форми навчання;

діти молодші за 23 роки, які після зникнення особи залишилися круглими сиротами;

мати, батько, дружина чи чоловік безвісти зниклого, що є пенсіонерами або інвалідами;

чоловік, дружина, один із братів чи сестер, батько, мати, бабуся, дідусь зниклого громадянина, що виховують його дитину, молодшу за 8 років, і при цьому не працюють чи є пенсіонерами;

батьки , чоловік, дружина особи, що зникла, якщо через її відсутність вони залишилися без доходу.

Отримувати пенсію за втратою годувальника родичі зниклого можуть лише протягом часу, під час якого він офіційно вважається зниклим безвісти. Причому наявність такої пенсійної виплати та її сума не залежить від того, який страховий стаж мала зникла особа.

Що ж стосується документального оформлення пенсії за втратою годувальника, тут усе відбувається з стандартною схемою. Перш за все члену родини зниклого безвісти громадянина потрібно звернутися у Пенсійний фонд. Зробити це можна завітавши до місцевої філії установи особисто або зробивши заявку онлайн. А далі дотримуватися інструкцій працівника пенсійного фонду.