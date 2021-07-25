За покупками українців будуть стежити: про які суми мова

Бізнесмени України запропонували президенту свій варіант втілення в життя фіскальної реформи. Комплексом змін, спрямованих на спрощення системи звітності та оподаткування, поділився із широким загалом очільник Союзу захисту підприємництва та організації SaveФОП Сергій Доротич.





Українські підприємці вже не вперше звертаються з подібними пропозиціями до очільника держави. Однак попередні п’ять документів навіть не були винесені на розгляд у Верховній Раді.

Чого вимагають ФОПи

Очільник об’єднання підприємців SaveФОП пояснив свої зусилля тим, що наступний етап фіскалізації ФОПів вже зовсім близько. Він розпочнеться із 1 січня нового 2022 року, і може потягнути за собою припинення діяльності щонайменше 30% підприємців. А за такого розвитку подій близько 600 тис. українців залишаться без роботи.

Згортання діяльності такої великої кількості суб’єктів підприємницької діяльності неодмінно потягне за собою й фінансові збитки для держави. Адже місцеві бюджети втратять понад 1 мільярд гривень доходу.

Тож ФОПи пропонують запровадити систему контролю за покупками громадян, що вартують більше однієї мінімалки – наразі це 6 тис. грн. Підприємці фіксуватимуть такі придбання та видаватимуть клієнту письмовий чек, у якому буде вказана назва оплаченого товару, або ж послуги. Також у ньому буде зазначена дата здійснення покупки та її точна вартість.

Усі ці дані також будуть переноситися до реєстру обліку доходів, або ж до будь-якої іншої форми, яку запропонує підприємцям Міністерство фінансів. А отже дані покупки безпосередньо зможе контролювати й податкова.

Саме такий спосіб Сергій Доротич вважає оптимальним для виходу дрібних підприємців з-під тиску фіскальної реформи. В іншому ж випадку ФОПів чекають чергові непомірні побори від податкової служби.

Як ставиться державна влада до нової ініціативи ФОПів

Опублікований очільником руху SaveФОП документ щодо внесення змін до фіскальної реформи, понад півроку обговорювався у робочій групі, створеній президентом України Володимиром Зеленським. Та думка владних органів стосовно запропонованого підприємцями важелю контролю за покупками не надто позитивна.

У Міністерстві фінансів приймати зміни не хочуть взагалі. А от Державна податкова служба схиляється до компромісу із бізнесменами. Відомство готове не посилювати контроль за реєстром розрахункових операцій (РРО), та натомість податківці здійснюватимуть контроль за покупками громадян, що вартують понад 6 тис. грн – тобто одну мінімалку.

Прокоментував нову пропозицію ФОПів й Данило Гетманцев – очільник комітету ВРУ з питань фінансів, податків та митної політики. Він зазначив, що спроби втечі від фіскалізації чи то коштом контролю вартісних покупок, чи власне обсягу продажів є маніпуляцією, та лише «вбивають» основну ідею фіскальної реформи.