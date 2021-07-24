За покупками украинцев будут следить: о каких суммах идет речь

Бизнесмены Украины предложили президенту свой вариант воплощения в жизнь фискальной реформы. Комплексом изменений, направленных на упрощение системы отчетности и налогообложения, поделился с общественностью глава Союза защиты предпринимательства и организации SaveФОП Сергей Доротич.





Украинские предприниматели уже не первый раз обращаются с подобными предложениями к главе государства. Однако предыдущие пять документов даже не были вынесены на рассмотрение в Верховной Раде.

Чего требуют «фопы»

Глава объединения предпринимателей SaveФОП объяснил свои усилия тем, что следующий этап фискализации уже совсем близко. Он начнется с 1 января нового 2022 года, и может повлечь за собой прекращение деятельности как минимум 30% предпринимателей. А при таком развитии событий около 600 тыс. украинцев останутся без работы.

Свертывание деятельности такого большого количества субъектов предпринимательской деятельности непременно повлечет за собой и финансовые убытки для государства. Ведь местные бюджеты потеряют более 1 миллиона гривен дохода.

Поэтому «фопы» предлагают ввести систему контроля за покупками граждан, которые стоят больше одной минималки – сейчас это 6 тыс. грн. Предприниматели будут фиксировать такие приобретения и выдавать клиенту письменный чек, в котором будет указано название оплаченного товара или услуги. Также в нем будет содержаться дата совершения покупки и ее точная стоимость.

Все эти данные также будут переноситься в реестр учета доходов граждан, или в иную форму, предложенную предпринимателям Министерством финансов. А это значит, что данные покупки будут контролироваться непосредственно налоговой.

Именно такой способ Сергей Доротич считает оптимальным для выхода мелких предпринимателей из-под давления фискальной реформы. В противном случае «фопов» ждут очередные непомерные поборы от налоговой службы.

Как относится государственная власть в новой инициативе «фопов»

Опубликованный главой организации SaveФОП документ о внесении изменений в фискальную реформу, более 6 месяцев обсуждался рабочей группой, которую создал Президент Украины Владимир Зеленский. Но мнение властных органов относительно предложенного предпринимателями рычага контроля покупок не слишком положительное.

В Министерстве финансов принимать изменения не хотят вообще. Тем временем ГНС склоняется к компромиссу с бизнесменами. Ведомство готово не усиливать контроль за реестром расчетных операций (РРО), но вместо этого налоговики будут осуществлять контроль за приобретениями граждан, которые стоят более 6 тысяч гривен – то есть одну минималку.

Прокомментировал новое предложение «фопов» также Данил Гетманцев – глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налогов и таможенной политики. Он отметил, что любіе попытки побега от фискализации, будь то контроль стоимостных покупок, или собственно объема продаж являются манипуляцией, и только «убивают» основную идею фискальной реформы.