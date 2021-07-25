Українці в жаху: банкомати видають фальшиві купюри

Все частіше з’являються чутки про те, що банкомати можуть видавати фальшиві купюри. Це здається дуже неприємним і вкрай небажаним, хоча б через те, що фальшивка – це втрата грошей, адже ви не зможете розплатитися нею в супермаркеті або будь-якому іншому магазині, де є перевірка грошей. Є й інша проблема: якщо у вас будуть дві або більше фальшивих купюри, ви потрапляєте під підозру в їх збуті. Чи правда, що банкомат може видати фальшивку?





Наскільки банкомати безпечні?

Традиційно вважалося, що найчастіше фальшиві купюри збувають в кіосках і на ринках, і, отже, отримати їх ви можете саме там – вам видадуть їх на здачу. Банкомати ж, навпаки, вважаються безпечними. Проте зараз в мережі почали з’являтися новини про те, що термінали і банкомати приймають фальшивку і можуть її, навпаки, видавати.

Слід зазначити, що у паніці самі виробники фальшивих грошей. Всупереч усталеному стереотипу, вони зовсім не друкують гроші у себе вдома, щоб потім піти з ними в магазин. Все облаштовано складніше. Злочинці друкують гроші великими партіями, часто навіть за кордоном. Після цього вони продають їх тим, хто шукає легкої наживи, причому, наприклад, за 100 тисяч фальшивих гривень можна заплатити близько сорока тисяч звичайних. Найчастіше шахраї пишуть, що нібито ці гроші «майже як справжні», і їх навіть приймають банкомати.

Що ж, в першу чергу, потрібно заспокоїти українців. Шахраї дурять в тому числі і один одного. Існує два способи, якими гроші потрапляють в банкомат – їх туди завантажують інкасатори, а також самі користувачі послуг, поповнюючи карти.

Як правило, якщо гроші в банкомат поміщають інкасататори, то вони отримують ці гроші від касирів, які зобов’язані перевіряти їх на справжність, легальність і наявність пошкоджень. Таким чином, ймовірність попадання фальшивки в банкомат вкрай мала.

Що стосується поповнення банкоматів, то їх оснащують обладнанням, яке блокує або повертає назад фальшиві гроші. Таким чином, єдиний варіант отримати в банкоматі фальшивки – якщо касир виявиться неуважним, або ж завантажить їх свідомо. Така ймовірність дуже мала.