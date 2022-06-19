До перерахунку залишився тиждень: кому з українців «світить» пенсія у понад 20 тисяч гривень

Вже з 1 липня пенсії в Україні проіндексують. Оскільки виплати пенсіонерам напряму залежать від розміру прожиткового мінімуму, його підвищення одразу ж вплине на розмір мінімальної та максимальної пенсій. З тієї ж причини збільшиться і сума надбавки за стаж, що перевищує встановлену норму.





Доходи українських пенсіонерів завдяки перерахунку зростуть наступним чином:

мінімальна пенсія – з 1934 грн до 2027 грн (на 93 грн);

максимальна пенсія – з 19340 грн до 20270 грн (на 930 грн);

доплата за понаднормовий стаж – з 19,34 грн до 20,27 грн (на 93 коп) за кожен «зайвий» рік.

Таку підвишку не можна назвати суттєвою, адже мінімальна пенсія зросте менш ніж на сотню гривень. Більше пощастило українцям похилого віку, які до цього часу отримували максимальну пенсію. Їхні доходи після перерахунку зростуть відчутно – майже на тисячу гривень.

Єдиним питанням, яке все ще тривожить вітчизняних пенсіонерів, є спроможність держави провести липневу індексацію. Адже зараз, під час війни, надходження до державного бюджету скоротилися в кілька разів, а видатки – навпаки, шалено зросли. Тож українці задаються цілком зрозумілім питанням: «звідки держава візьме гроші на підвищення пенсій?».

Однак у Пенсійному фонді та Міністерстві соцполітики в один голос заявляють, що перерахунок відбудеться. У підтвердження своїх слів державні відомства приводять приклад березневої індексації. Якщо вдалося провести перерахунок пенсій тоді, на самому початку війни, то чому ж не вийде зараз. Тим більше, що бюджет України в останні місяці періодично поповнювався за рахунок фінансової допомоги від Євросоюзу та США.

Та навіть якщо індексація відбудеться, очікувати значного підвищення рівня життя пенсіонерам не варто. Споживча інфляція в Україні за остання місяці сягнула аж 20% і продовжує зростати. Тож реальний розмір пенсії, попри всі підвишки, зменшується з кожним днем.