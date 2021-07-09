Експерти розповіли, як визначити, що ваш смартфон прослуховують

Проблема прослуховування мобільного зв’язку в 2021 році вже далеко не міф, пов’язаний з жучками і шпигунськими штучками, а реальність, можлива завдяки різним шкідливим програмам. Розглянемо інформацію про те, як визначити чи присутня у ваших розмовах третя сторона.





Експерти повідомляють, що сучасні програми для стеження стали більш просунутими, ніж їх попередники. Зараз вони запускаються тільки під час розмови або обміну повідомленнями, тому визначити їх наявність на пристрої складно. Однак, це все ж можна зробити, якщо звертати увагу на:

прискорений розряд батареї;

неприродний нагрів смартфона.

Обидва моменти можуть вказувати на присутність на девайсі додатка шпигуна.

Програми для стеження надають навантаження не тільки на електронні компоненти гаджета, але і на канал зв’язку. Тому рекомендується періодично перевіряти витрату трафіку.

Особливо актуально це у випадках, коли хтось моніторить вашу переписку. У таких ситуаціях шпигунський софт повністю записує відео з екрану смартфона, а потім відправляє його на пристрій кіберзлочинця. Файли важать багато, що призводить до неприродної витрати інтернет-трафіку.

Поява таргетованої реклами також може вказувати на прослуховування. Припустимо, ви обговорювали з кимось нові пластикові вікна, а потім взяли в руки смартфон і побачили на екрані рекламу компанії, яка ними займається. Гаразд, якщо вона буде у вигляді банерів на сайтах, але нерідко таку рекламу можуть поширювати у вигляді настирливих СМС.

Щоб запобігти “прослушці” смартфона, потрібно уважно дивитися на права, які вимагають додатки при встановленні. Якщо умовний редактор фото запитує дозвіл на запис з мікрофону – щось тут не гаразд.

Убезпечити себе можна дотримуючись базових правил перебування в мережі – не переходьте за сумнівними посиланнями, не завантажуйте додатки з підозрілих джерел і відвідуйте лише перевірені сайти.