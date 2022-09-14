В «Слузі народу» вирішили дозволити виїжджати за кордон чоловікам

До Верховної Ради України надійшов проєкт №8029 в якому йдеться про дозвіл виїзду чоловікам за кордон «під заставу». Автором законопроєкту вказано нардепа від партії «Слуга народу» Георгія Мазурашу. Якщо його затвердять, військовозобов’язані чоловіки та і жінки зможуть виїжджати за межі країни. Про це народний депутат також повідомив у своїх соціальних мережах.





Коротко про суть законопроєкту №8029

Георгій Мазурашу розповів, як має діяти закон у разі його підписання. Кожен військовозобов’язаний чи військовозобов’язана мають внести у банк гарантований внесок у сумі п’яти неоподаткованих мінімумів однією платежем. Сьогодні розмір його розмір складає 2700 гривень, тобто заплатити потрібно одразу 13500 грн.

Готівка вноситиметься у державний банк. Ці кошти людина не зможе використовувати за кордоном, але ЗСУ щомісяця буде отримувати 2697,5 гривень.

Разом із тим громадянин, що має намір виїхати з України, повинен надати офіційне зобов’язання поповнювати цей рахунок, якщо буде залишатися за кордоном і надалі. Повернутись додому людина зможе тільки, якщо сумлінно виконувала ці зобов’язання.

Автор проєкту вважає, що таке рішення стане чудовим джерелом фінансування не лише ЗСУ, а й економіки країни. Отримані гроші можна витрачати як на потреби армії, так і на соціальні виплати українцям, що лишаються в Україні під час війни.

Таким чином можна буде понизити рівень соціально-економічної напруги, що утворився серед громадян. Якщо випустити 100 тисяч військовозобов’язаних, то вони щомісяця сплачуватимуть на потреби ЗСУ та країни 270 млн гривень.

Трохи раніше уряд хотів запустити через портал Єдопомога послугу ЄВідрядження. Воно б дозволяло виїхати з України на тиждень під заставу у 200 тисяч гривень. Оскільки в країні діє загальна мобілізація, то послугу вирішили скасувати. Тепер тисячі українців сподіваються на утвердження законопроєкту.