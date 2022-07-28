АТБ тепер прийматиме всі платежі через IBOX BANK

Перший транзакційний банк України IBOX BANK уклав договір з мережею продуктових магазинів АТБ про співпрацю. Віднині інтернет-магазин АТБ використовує еквайринг фінустанови.





IBOX BANK надасть мережі супермаркетів АТБ сервіс інтернет-еквайрингу на сайті: та забезпечить їхню безперебійну роботу. Окрім того, IBOX BANK зобов’язався надавати цілодобову роботу щодо прийняття платежів та надійного захисту конфіденційних даних.

Відтепер клієнти магазинів зможуть ще зручніше та швидше розраховуватись за свої покупки в мережі інтернет.

Довідка

Еквайринг – це можливість розраховуватись у магазинах картою через термінал або здійснювати покупки онлайн 24/7.

Перший транзакційний банк IBOX BANK розпочав свою діяльність у 1993 році.