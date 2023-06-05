Стало відомо про підготовку до перших після початку війни виборів в Україні

Україна намагатиметься гарантувати демократичні стандарти на перших після початку війни виборах, але при цьому намагатиметься захистити себе від «загроз національної безпеки», заявив американському виданню Politico голова Центральної виборчої комісії країни Олег Діденко .

За його словами, у Києві також враховуватимуть фактор громадян України, які виїхали з країни, які становлять близько 20 відсотків населення.

Для цього влада країни планує збільшити кількість виборчих пунктів за кордоном, а також запровадити нові способи голосування: електронне та поштою.

Також Діденко допустив заборону опозиційних парламентських груп «Опозиційна платформа — за життя та мир» та «Відновлення України».