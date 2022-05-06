Гороскоп на 6 травня 2022 року для всіх знаків Зодіаку

Цього дня дуже важливо діяти лише на користь своєї сім’ї чи близького оточення. Вранці бажано приступати до звичних побутових справ. Гарний день для сімейного бізнесу.





Дуже корисною буде йога та дихальні практики. Для активного зайняття спортом, особливо силовим, день підходить погано.

6-7 місячна доба.

Місяць у сузір’ї Рак .

Сімнадцятий сонячний день.

Сонце в знаку Телець .

Камені дня: гиацинт, цитрин, сапфир, коралл

Кольори дня: оранжевий, білий, темно-червоний. Чорний та сірий не рекомендується.

Їжа: рекомендуються млинці, круглий хліб.

Вдалий день: Рак

Сприятливий день: Діва

Небезпечний день: Стрілець

Несприятливий день: Водолій

Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку