Українцям розповіли, який зв’язок буде працювати, якщо мобільний перестане

Під час військових дій стільникова мережа не зажди може впоратися із різким зростанням навантаження. Тож українцям розповіли, які засоби комунікації можна використовувати, якщо інтернет та мобільний зв’язок «ляже».





Радіостанції

Як зазначив голова правління Інтернет асоціації України Олександр Федієнко, одним із найбільш популярних альтернативних засобів зв’язку є радіозв’язок. Він працює з допомогою портативної чи автомобільної радіостанції. Без ретранслятора його максимальна дальність охоплення складає 10 км. Проте із ретранслятором можливості такої мережі суттєво зростають.

Найдешевша радіостанція вартує від 30 до 80 дол., більш якісна – від 300 дол. Лише 2-3 такі пристрої можуть забезпечити Київ безперебійним зв’язком на строк до 5 днів. Причому підстанції радіозв’язку в столиці та області вже є.

Супутниковий зв’язок

Супутникові системи можна вважати найнадійнішим засобом комунікації у військових умовах. Керівник профільної компанії «Саттранс-Україна» Максим Безбородов пояснив, що такий вид зв’язку працює в масштабах усієї планети. Щоправда, вартість самих пристроїв та трафіку, який вони забезпечують, часом сягає неймовірних цифр.

Найдешевший супутниковий телефон марки Thuraya XT-Lite вартує близько 1 тис. дол. У цю суму входить 90 хв трафіку на рік. Також популярністю користуються пристрої, що працюють за допомогою супутників Inmarsat. Вони більше підходять для користування інтернетом та вартують від 3 тис. дол., а хвилина доступу до трафіку на швидкості усього лише 64 Кбіт/с – близько 7 дол.

Інші види зв’язку

Зараз великої популярності серед українців набули різноманітні додатки, що використовують для зв’язку мережу Bluetooth. Однак такий тип комунікації є наразі не надто надійним, адже дозволяє спілкуватися лише на відстані до 100 м. Тож якщо вам доступна бодай якась інтернет-мережа, варто все ж обрати для спілкування один з популярних месенджерів, як то Viber, Telegram та ін.

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