Українці у Польщі скоро будуть отримувати більші зарплати

Влада Польщі вирішила зрівняти зарплати українців та поляків. До такого рішення там прийшли після того, як переглянули рівень мінімальної заробітної плати на 2023 рік. Його планують підвищити у два рази, через очікуваний високий рівень інфляції у країні.





Сьогодні мінімальна зарплата для українців у Польщі складає 3 311 злотих (майже 23 тисячі гривень). Після виплати всіх податків, на руки людина отримує 2363 злотих. Поляки отримують майже у два рази більше на тих самих посадах.

Нова реформа, яку планують найближчим часом розпочати, має вивести на один рівень доходи поляків та українців, які займають однакові посади. Реформа стосується усіх сфер: освіта, медицина, культура, виробництво та інші.

Зараз оплата праці у резидентів та не резидентів значно відрізняється. Така нерівність між людьми може привести до негативних наслідків. Важливо, щоб всі, хто працюють отримували достойну платню, і не має значення: людина має польське громадянство чи ні.

На цьому приємні зміни не закінчуються. У Польщі серйозно замислились над спрощенням бюрократії через цифровізацію. Український додаток «ДіЯ» наштовхнув уряд на думку, що бути цифровою державою у 21 сторіччі дуже зручно. Тепер там серйозно займаються розробкою аналогічної програми. Допомагає їм в цьому Мінцифри України.

У майбутньому людям буде легше та швидше проходити процедуру працевлаштування. Місцеві органи самоврядування теж зможуть відмовитись від заповнення багатьох паперових документів. Також скоротяться черги у державних установах.

Поляки хочуть переглянути вимоги до роботодавців та спростити їх. Якщо раніше потрібно було уточнювати інформацію у відділі праці про тих, хто шукає роботу, узгоджувати вакансії, то тепер можна просто працевлаштовувати всіх, хто підходить на ту чи іншу посаду.