Google Chrome отримав функцію, яка позбавить вас від введення набридливої ​​«капчі»

Капча – одна з найдратівливіших речей, які тільки є в інтернеті. Складно придумати щось сумніше, ніж сортування картинок чи розбір згенерованих каракулів з метою довести системі, що ти не робот. Розробники Google Chrome усвідомлюють проблему і вирішили зробити серйозний крок у бік скасування капчі.

У браузері почали тестувати функцію автоматичної перевірки, яка зберігатиме результати розшифрування капчі користувачем у вигляді окремого файлу cookie. А значить, буде достатньо вирішити капчу на конкретному сайті рівно один раз, решта всіх перевірок почне проходити автоматично.

Нову функцію вже можна випробувати, але поки що лише в рамках бета-версії браузера Chrome Canary, де обкатують усі нововведення. Щоб активувати автоматичну перевірку, потрібно зайти в системні налаштування -> “Конфіденційність” -” “Налаштування сайтів” -” “Налаштування додаткового контенту”, а потім увімкнути режим автоматичної перевірки.