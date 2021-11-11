Темна матерія «заражає» все навколо, перетворюючи на себе

На сьогоднішній день існує досить багато теорій на тему, з чого може складатися темна матерія. Але, зважаючи на все, вона справді «темна», якщо від учених досі не прозвучало жодної версії, яка б не суперечила загальновідомим законам фізики, серед яких теорія відносності Ейнштейна. Цього разу також мало що змінилося, оскільки дослідники космосу у своїй новій теорії наділили темну субстанцію незвичайними властивостями відтворення самої себе.





На думку міжнародної команди астрофізиків, темна матерія формується з баріонної матерії, яку вона «заражає», перетворюючи на себе. Про це повідомляє науково-популярне виданняPhysical Review Letters .

Як вважають автори нової гіпотези, певна кількість темної енергії виникла у так званій «термальній ванні», в якій первинна плазма із простої матерії створила частинки темної матерії. А ці частинки почали «заражати» інші звичайні частинки матерії. І так триває з тих пір і досі, поки темна матерія не збільшилася до колосальних розмірів у космосі.

Астрофізики вважають, що цей процес зрештою міг би призвести до повного звернення всіх частинок Всесвіту в темну матерію, проте цього не відбувається через його стрімке розширення.

У перший момент вселенський простір був менше в розмірах і вищої щільності, у зв’язку з чим частинкам темної матерії не становило особливих труднощів «заразити» звичайні частинки, що знаходяться поруч. У міру розширення космічного простору частинкам темної матерії було непросто «заразити» собою інші частки, що розлітаються в різні боки.

В арсеналі астрономів безліч методів дослідження космосу. Один із таких – комп’ютерне моделювання, яке показало, що представлена ​​нова гіпотеза має право на життя. Принаймні вона пояснює наявність у Всесвіті такої величезної кількості темної матерії. Нині вчені збирають докази своєї гіпотези.