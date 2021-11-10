Стало відомо, чому на Сході не заведено різати хліб ножем

Багато жителів Сходу сповідують іслам. У мусульман є багато правил, пов’язаних з їжею: черговість подачі страв, списки дозволених та заборонених продуктів, гігієна під час їди тощо. Одне з правил, пов’язаних із хлібом, говорить, що його не рекомендується різати ножем. Прямої заборони на цю дію, звичайно, немає, але не кожен стане це робити.





То чому на Сході не прийнято різати хліб ножем?

Ставлення до хліба

Мусульмани, як і багато інших, ставляться до хліба дуже трепетно. Для них він священний, вони бережуть його та цінують. Хліб, що впав на підлогу, обов’язково піднімається і кладеться туди, де його зможуть з’їсти тварини. Крихітки, що потрапили на стіл, збираються і вирушають до рота.

Як їдять хліб?

Першим на стіл завжди подається хліб, причому за кількістю учасників трапези. Ті, хто сидить за столом, починають їсти його одночасно , не чекаючи інших страв. Першим шматочок має відламати господар будинку, за ним вже це можуть зробити всі інші. Брати їжу прийнято із найближчого краю тарілки. Відламувати шматок потрібно рівно такого розміру, якого людина може з’їсти за раз. Новий береться тільки тоді, коли перший проковтнутий. Друга порція хліба виноситься лише якщо першу доїли.

У мусульман є повір’я, яке не дає їм користуватися ножем під час розбирання хліба. Воно говорить, що якщо людина відрізала хліб ножем, то Бог неодмінно уріже їй їжу. Тому мусульмани вважають за краще його відламувати руками.

Зручність

Люди Сходу рідко готують високі буханці хліба. Вони віддають перевагу тонким коржам, наприклад, лавашу. Такі вироби складно поділити ножем, тому вони відривають шматочки руками.

Їда руками на Сході

Східні люди руками їдять не лише хліб, а й багато інших продуктів. Можливо тому в них прийнято двічі мити руки перед їжею і після неї. Причому часто вони навіть не йдуть для цього в окрему кімнату, миючи руки прямо на місці над тазиком.

Священними законами у мусульман не заборонено використовувати столові прилади, тому деякі все ж ними користуються. Але якщо людина прийшла до будинку, в якому прийнято їсти руками, вона робитиме те саме. Таким чином вона виявляє свою повагу та подяку господареві будинку.