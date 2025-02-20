Доларове дерево: рослина з отруйним листям, яка, за повір’ями, може принести багатство

Заміокулькас – популярна кімнатна рослина, яку цінують за невибагливість та красиве глянцеве листя. Проте цвіте він дуже рідко, тому навколо нього ходить багато міфів та повір’їв.

Чи небезпечний заміокулькас?

Сік заміокулькаса отруйний і міститься в усіх частинах рослини – листі, стеблах та корінні. При потраплянні на шкіру він може викликати подразнення та опіки. Також рослина може спричинити:

алергічні реакції (нежить, кашель, висипання);

розлади травлення при випадковому проковтуванні;

порушення зору при потраплянні в очі.

Через це заміокулькас не рекомендується тримати вдома, де є маленькі діти та тварини.

Важливо! Під час пересадки та обрізки рослини обов’язково використовуйте рукавички, а після роботи ретельно мийте руки.

Народні прикмети: багатство чи самотність?

Існує дві протилежні думки щодо заміокулькаса:

Приваблює багатство. Вважається, що ця рослина приносить фінансовий успіх. А якщо вона зацвіте, то на господарів чекають заміжжя, вагітність та кар’єрне зростання.

Вважається, що ця рослина приносить фінансовий успіх. А якщо вона зацвіте, то на господарів чекають заміжжя, вагітність та кар’єрне зростання. «Мужегон». За іншим повір’ям, заміокулькас відлякує чоловіків та прирікає незаміжніх жінок на самотність.

Якщо ж рослина засохла, це може віщувати фінансові труднощі та навіть розлад у родині.

Чи варто тримати заміокулькас вдома?

Якщо у вас немає маленьких дітей та тварин, а народні прикмети вас не лякають, то ця рослина стане чудовою прикрасою інтер’єру та символом багатства. Головне – дотримуватися правил безпеки при догляді за нею!