Доларове дерево: рослина з отруйним листям, яка, за повір’ями, може принести багатство
Заміокулькас – популярна кімнатна рослина, яку цінують за невибагливість та красиве глянцеве листя. Проте цвіте він дуже рідко, тому навколо нього ходить багато міфів та повір’їв.
Чи небезпечний заміокулькас?
Сік заміокулькаса отруйний і міститься в усіх частинах рослини – листі, стеблах та корінні. При потраплянні на шкіру він може викликати подразнення та опіки. Також рослина може спричинити:
- алергічні реакції (нежить, кашель, висипання);
- розлади травлення при випадковому проковтуванні;
- порушення зору при потраплянні в очі.
Через це заміокулькас не рекомендується тримати вдома, де є маленькі діти та тварини.
Важливо! Під час пересадки та обрізки рослини обов’язково використовуйте рукавички, а після роботи ретельно мийте руки.
Народні прикмети: багатство чи самотність?
Існує дві протилежні думки щодо заміокулькаса:
- Приваблює багатство. Вважається, що ця рослина приносить фінансовий успіх. А якщо вона зацвіте, то на господарів чекають заміжжя, вагітність та кар’єрне зростання.
- «Мужегон». За іншим повір’ям, заміокулькас відлякує чоловіків та прирікає незаміжніх жінок на самотність.
Якщо ж рослина засохла, це може віщувати фінансові труднощі та навіть розлад у родині.
Чи варто тримати заміокулькас вдома?
Якщо у вас немає маленьких дітей та тварин, а народні прикмети вас не лякають, то ця рослина стане чудовою прикрасою інтер’єру та символом багатства. Головне – дотримуватися правил безпеки при догляді за нею!
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