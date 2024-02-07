На Сонці стався спалах колосальних розмірів

Головна зірка Сонячної системи знову показала свій характер. У ніч з 5 на 6 лютого вчені зафіксували потужний спалах в області сонячної плями AR3575.

За даними Space.com, виверження було настільки сильним, що його віднесли до класу M4.2. Це другий за силою клас спалахів. Потужнішими є тільки ті, що позначають літерою X.

Спалах вдалося зняти на камеру космічного апарату NASA Solar Dynamics Observatory (Обсерваторія сонячної динаміки НАСА). У рамках цієї події із зірки вирвався вогненний шлейф плазми. Він полетів у космос зі швидкістю 400 км/c. Виглядало це так:

Землі теж трохи дісталося. Рухаючись зі швидкістю світла, сонячний викид досяг нашої планети трохи більше ніж за вісім хвилин. Виверження спричинило відключення короткохвильового радіозв’язку в Австралії та Південно-Східній Азії.