Стало відомо, скільки часу людина зможе прожити на інших планетах без скафандра

У майбутньому людство чекає заселення та тераформування інших планет Сонячної системи. І, звичайно, на початку цього процесу людина перебуватиме на поверхні тієї чи іншої планети у скафандрі. Але припустимо, що у Вас з якоїсь причини відсутній скафандр або з ним сталася якась поломка. Скільки часу ви можете прожити на іншій планеті без додаткового спорядження?





Меркурій

Оскільки на планеті Меркурій, як і на Місяці, немає атмосфери, то вдень ​​поверхня нагрівається до +427°C, а вночі температура падає до -180°C. На денному боці планети людина загине від спеки менше, ніж за хвилину, при цьому більшість тканин, що використовуються при виробництві одягу, загоряться за такої температури і людина просто загориться через них. Тому найдовше Ви зможете протриматися тоді, коли перебуватимете на лінії термінатора, тобто на межі дня та ночі або на нічному боці планети.

Меркурій.

Тут основну небезпеку становитиме відсутність атмосфери. Без скафандра повітря почне швидко залишати легені і розривати альвеоли в них. Все повітря залишить легені менш ніж за секунду. Через 10-15 секунд ви втратите свідомість, а через 1-2 хвилини помрете від кисневого голодування.

Венера

Венера – це справжнє пекло. Через парниковий ефект температура на поверхні Венери рекордна для планет Сонячної системи і становить близько 470°C. Причому, її добові коливання, на відміну від Меркурія, дуже малі (близько 1-2 °C). На Венері регулярно йдуть дощі з сірчаної кислоти, а атмосферний тиск там у деяких місцях перевищує земний у 92 рази. Тому шансів хоч якийсь час прожити на Венері без скафандра у Вас немає. Атмосфера Венери Вас розчавить, роз’їсть та засмажить менш ніж за 1 секунду.

Венера.

Марс

На червоній планеті клімат досить суворий. Температура на Марсі коливається від -60 до +20 ° C, тому відповідний одяг цілком може захистити людину від низької температури. Вкрай розріджена атмосфера планети в основному складається з вуглекислого газу, азоту та аргону, а отже, велика частина повітря швидко залишить легені і вдихнути нове людина не зможе. Крім відсутності кисню в атмосфері, планета багата на пил, який постійно літає в повітрі і може пошкодити легеням людини при спробі вдиху. У будь-якому випадку через нестачу кисню Ви помрете за кілька хвилин.

Марс.

Планети-гіганти

Оскільки планети-гіганти не мають твердої поверхні, то очевидно, що на Юпітер навіть неможливо приземлитися, не те що повноцінно жити. Припустимо, Ви якось потрапили в атмосферу цього гіганта. Сила тяжіння Юпітера набагато більша за земну, тому падати в глибини планети Ви будете швидше.

В атмосфері Юпітера багато небезпек. Там вирують сильні урагани, що досягають швидкості 500 км/год. Температура та тиск досить швидко наростають із зануренням у атмосферу. Всі ці фактори в глибині атмосфери Юпітера вб’ють людину менш як за 1 секунду. Тому вижити людині там неможливо.

Планети-гіганти порівняно із Землею.

Якщо Ви опинитеся в атмосфері Сатурна, на Вас чекає така ж доля, як і на Юпітері, оскільки склад і основні характеристики цих двох планет схожі. Високий тиск, висока температура та досить значний рівень радіації не дозволить Вам прожити навіть кілька секунд.

Тому якщо Ви якимось чином потрапите в атмосферу цих планет і виникли проблеми зі скафандром та іншим спорядженням, то шансів на порятунок у Вас немає.