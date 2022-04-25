Під ковпаком: Китай створює систему захисту Землі від астероїдів

Щороку на нашу планету прилітають тисячі космічних тіл. Більшість із них – невеликі метеорити, які повністю згорають в атмосфері Землі. Але одного разу на їхньому місці може виявитися величезний астероїд, і його падіння спричинить катастрофу. Відповідальність щодо захисту планети від подібних загроз вирішив взяти на себе Китай — Китайське національне космічне управління (CNSA) вже розпочало реалізацію проекту з протидії астероїдам.





Боротися з астероїдами будуть у два етапи. Перший і найважливіший – це спостереження з близької відстані, воно дозволить точно визначити, які з космічних тіл потенційно становлять загрозу для Землі, а які – ні. При виявленні загрози почнеться другий етап – нейтралізація, для цього астероїд, що представляє небезпеку, зіштовхнуть з іншим об’єктом, щоб змістити його з орбіти.

Заступник голови CNSA У Яньхуа заявив, що випробування технології близького спостереження почнуться вже до кінця 14-ї п’ятирічки, а це 2021-2025 роки, або трохи пізніше – у 2025-2026 роках. За допомогою нової системи Китай зробить свій вагомий внесок у розвиток космічної галузі та захисту всього людства. І китайцям у цьому можна побажати лише удачі.