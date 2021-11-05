Землю накрила сильна геомагнітна буря, яка буває дуже рідко

За даними вчених, бурі такого типу відбуваються дуже рідко. Нинішнє сильне збурення геомагнітного поля триватиме ще кілька днів.

Синоптики лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту РАН спрогнозували, що нинішня потужна геомагнітна буря триватиме ще дві чи три доби.

«Космічні апарати зафіксували різкий стрибок у зростанні швидкості сонячного вітру — від 400 до понад 800 кілометрів на секунду та зростання щільності міжпланетної плазми майже в сто разів» , — йдеться у повідомленні вчених.

Така активність свідчить про сильне збурення геомагнітного поля. За словами вчених, такі бурі трапляються досить рідко. Остання пройшла 12 травня цього року, до неї подібна сонячна активність спостерігалася також у травні, але два роки тому.

За словами лікаря-невролога, кандидата медичних наук Миколи Базія, фізичні навантаження та здоровий спосіб життя допомагають зменшити вплив магнітних бур.

«Передусім вести правильний спосіб життя. Потрібна відсутність виражених стресових моментів, тому що вони посилюють клінічний прояв. Також гарний адекватний сон, правильне харчування. І головний момент – фізичні навантаження. Є залежність між заняттями спортом та виникненням головних хвороб. Якщо людина метеочутлива, то на тлі фізичних навантажень вегетативна нервова система менше на них впливає і людина себе комфортніше відчуває », – розповів експерт.

Микола Базій ​​також зазначив, що магнітні бурі впливають на людей із хронічними захворюваннями. Невролог зазначив, що впливу схильні пацієнти з аутоімунними захворюваннями, ураженням суглобів та серцево-судинної системи. При зміні атмосферного тиску у людей можуть виникати головні болі, запаморочення, слабкість.