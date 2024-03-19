Дводенний шторм: Україну накриє магнітна буря 5-го класу

Згідно з попередження популярного сервісу прогнозування сонячних бур та моніторингу раптових змін погоди MeteoAgent, Україну накриє доволі потужна, дводенна сонячна буря з високим рівнем ризику.

Коли прийде буря

За прогнозами експертів, пік сонячної активності слід чекати у ці дні:

середу – 20 березня,

четвер – 21 березня.

Протягом цих днів очікується червоний рівень небезпеки – 5-й.

Джерело: MeteoAgent

Що таке сонячна буря і в чому її небезпека

Сонячні спалахи (також сонячні бурі, також геомагнітні бурі) – це внутрішні реакції Сонця: викиди сонячної маси, спалахи на поверхні та інші дії, в результаті яких енергія розсіюється від Сонця в усіх напрямках, включаючи Землю, і, стикаючись з її магнітосферою, провокує геомагнітну активність

Сонячні бурі можуть створити небезпеку для Землі, завдавши шкоди супутниковому зв’язку, електричним мережам та навігаційним системам. Високоенергетичні частинки та магнітні поля, що досягають Землі, можуть викликати геомагнітні бурі, порушуючи роботу технологій, на які спирається сучасне суспільство, та навіть впливаючи на здоров’я людей, чутливих до таких змін.