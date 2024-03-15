Учені з’ясували шанси отримати удар струмом від електромобіля або самоката

Американські вчені з Північно-Західного університету (NEU) в Бостоні оцінили ризики ураження електричним струмом від електромобіля або іншого транспортного засобу на електротязі. Дослідження опубліковано на офіційному сайті NEU.

За словами професора хімії з кафедри хімічного машинобудування NEU Санджіва Мукерджі, популярні моделі електрокарів оснащені надійним захистом, що вимикає батареї в разі аварій та інших інцидентів.

Навіть якщо електрична машина повністю піде під воду, вона має залишитися безпечною з погляду удару струмом як для людей, що перебувають усередині, так і для рятувальників, які прийдуть до них на допомогу. Але це справедливо для ситуацій, у яких акумуляторний відсік електромобіля залишається герметично закритим, і ця герметичність не порушена внаслідок аварії.

Зворотна ситуація з електросамокатами та електричними велосипедами, які не мають хорошого захисту батарей від пошкоджень і можуть вразити людину струмом, просто намокнувши на вулиці під дощем.

Професор Мукерджі додав, що працівникам екстрених служб необхідно пройти додаткове навчання з порятунку людей з електромобілів. Підвищення кваліфікації має охоплювати навички пошуку акумулятора електрокарів, оцінювання його стану та запобігання діям, які можуть пробити елемент живлення.