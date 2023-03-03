Як змінилася земля за 100 млн років: опубліковано відео

Вчені з університету Сіднея (Австралія) представили докладну модель геологічних змін, що відбулися на Землі за період в 100 мільйонів років. Згідно статті на сайті університету, модель була розроблена з використанням структури, яка включає геодинаміку, тектонічні та кліматичні сили, а також поверхневі процеси.

Провідний автор дослідження доктор Тристан Саллес пояснив, що модель забезпечує високий рівень точності, показуючи зміни з роздільною здатністю до 10 кілометрів протягом мільйонів років. Дослідження проводилося у співпраці з французькими колегами та враховує утворення мінеральних відкладень на континентах та те, як вони переносяться в океан, впливаючи на внутрішні процеси.

Вчені підкреслили, що більш повне розуміння хімії океану може допомогти нам краще зрозуміти вплив антропогенної зміни клімату на морське середовище. Модель не лише відображає минулі зміни, а й робить прогнози щодо майбутніх.