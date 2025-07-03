Професор назвала щоденні звички, які фактично руйнують печінку

Професор з Університету Кінгстона Діпа Камдар заявила, що існують п’ять щоденних звичок, які руйнують печінку. Їх вона назвала в бесіді з виданням Infobae.

Як зазначила Камдар, алкоголь може призвести до кількох серйозних захворювань печінки, в тому числі цирозу. Через ультраоброблені продукти і цукор цей орган обростає жиром. Те ж саме відбувається і при малорухливому способі життя, причому навіть у худих людей, попередила фахівець.

Крім того, продовжила професор, куріння порушує приплив крові до печінки, через що її здатність до відновлення істотно знижується. На закінчення вона нагадала, що через цей орган проходять багато лікарських засобів, які при неправильному використанні пошкоджують його клітини, тому не варто займатися самолікуванням будь-яких захворювань.