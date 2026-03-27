Біткойн знову торкається дна

На криптовалютному ринку спостерігається чергове коливання: курс головної цифрової монети опустився до позначки близько $66 400. Втім, як зазначають аналітики, березневий мінімум поки що залишається неподоланим.

Чому лихоманить крипторинок

Експерти виділяють кілька ключових макроекономічних та геополітичних факторів, що тиснуть на вартість біткоїна та змушують інвесторів переглядати свої портфелі:

Геополітика: Загострення американсько-іранського конфлікту, через яке капітал традиційно починає тікати з високоризикових активів.

Технологічний сектор: Загальні настрої у сфері високих технологій, з якими криптовалюти історично сильно корелюють.

Що радять аналітики

Фахівці утримуються від точних прогнозів, вказуючи на те, що вже тривалий час біткоїн затиснутий у широкому коридорі від $60 000 до $75 000. Класичні фінансові моделі прогнозування тут працюють не завжди через високу волатильність активу.

Думки експертів традиційно розділилися: одні продовжують називати біткоїн найнадійнішим інструментом для довгострокового криптоінвестування, інші ж нагадують про серйозні ризики втрати коштів. Проте загальний настрій на ринку можна описати одним правилом: не поспішати з прийняттям різких рішень.