Процесори Intel та AMD незабаром помітно подорожчають

За даними профільних ЗМІ, зростання цін на комплектуючі для ПК вже торкнулося не лише чіпів пам’яті. Очікується, що найближчим часом істотно подорожчає продукція компаній Intel та AMD, причому як у серверному, так і в споживчому сегменті.

Згідно з публікацією Techradar з посиланням на ланцюжок поставок, обидва вендори вже повідомили своїх клієнтів про підвищення цін з 1 квітня. Крім того, терміни відвантаження партій CPU збільшаться з декількох тижнів до декількох місяців.

Керівник однієї з компаній-виробників ігрових ПК на умовах анонімності повідомив, що у другому кварталі 2026 року обсяг поставок процесорів ще більше скоротиться. Справа в тому, що виробники надаватимуть пріоритет збільшенню виробничих потужностей для більш прибуткових сегментів: зокрема, рішень для дата-центрів.

Через скорочення пропозиції на споживчому ринку готові ПК, на думку журналістів, помітно подорожчають. Наприклад, раніше ASUS вже заявляла про майбутнє подорожчання фірмових комплектів на 25–30%.

