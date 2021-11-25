Стало відомо, чи існує “темна матерія” насправді

Існує безліч вказівок на існування темної матерії, але пошук конкретних частинок, на яких вона заснована, досі значною мірою не увінчався успіхом. У більшості експериментів можна було отримати дуже точні, але негативні результати.





Сигнал був виявлений лише в експерименті Dama, який проводився в італійському гірському хребті. З того часу сигнал спостерігається з його щорічними коливаннями, а аналогічні проекти, такі як Anais в Іспанії та Sabre в Італії, також намагалися зафіксувати його для підтвердження низки гіпотез. Поки що успіху не було, тому результати Dama, серед іншого, суперечливі.

Опубліковано результати пошуку сигналів частинок

Спробу дослідження також розпочали у 2016 році з експерименту Cosine-100 у Південній Кореї. Експериментальна установка, яка використовується для пошуку так званого Wimp-сигналу (слабовзаємодіючих масивних частинок), розташована приблизно на 700 метрів під Землею. Відповідальна команда опублікувала результати досліджень, проведених з 2016 по 2018 рік, у журналі Science Advances.

Загальна заява про проведені дослідження узгоджується з попередніми результатами: немає жодних доказів сигналу, виявленого в експерименті Dama. Обговорення результатів пошуків частинок темної матерії може бути закрите. Очевидно, дослідники досі не знають, із чого складається темна матерія. Вона повинна становити більшу частину всієї матерії у Всесвіті та захищати наші галактики від колапсу.

COSINE-100 collaboration.

Звіт про дослідження

«Наша команда виявила, що те, що спостерігало DAMA, за найголовніших припущеннях про те, як WIMP мають взаємодіяти зі звичайною матерією, не може бути темною матерією», – цитує онлайн-медіа Gizmodo Рейна Маруяма, фізика з Єльського університету та співавтора більшості публікацій.

Однак є один момент, який вчені тепер хочуть вивчити уважніше. «Ми ще не перевірили повністю щорічну модуляцію, яку спостерігає DAMA, яка може бути простежена до темної матерії. Це наша наступна мета», – сказав Маруяма.

Фото взято із сайту universemagazine.com

Результати Cosine-100 “нічого не змінять у дослідженні темної матерії”, за словами італійського фізика Рити Бернабеї. Детектори цих двох експериментів не ідентичні, і методика, використана в Cosine-100, може призвести до “великих неточностей та спотворень”.

Темна матерія?

Експеримент Cosine-100 відстає від попередніх досліджень, які змогли відтворити результати Dama. Це ще раз сприяє тому, що фізики сумніваються в тому, що сигнал Dama дійсно має якесь відношення до темної матерії.

Схема детектора експерименту COSINE-100. Фото взято із сайту cosine.yale.edu

Ден Хупер з університету Чикаго також належить до скептиків. “Тим не менш, ми всі погодилися, що було б найбільш переконливо, якби можна було провести експеримент, в якому використовувався б такий самий тип матеріалу мішені, як і з DAMA”, – висловив думку фізик з приводу Cosine-100, який тепер є єдиним випадком. “Я досі не знаю, що бачить DAMA – можливо, це якийсь дивний фон чи просто помилка, яку вони якимось чином зробили. Але хоч би що відбувалося, схоже, це не має нічого спільного з темною матерією”, – робить висновок фахівець.